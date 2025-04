Si rechazan Centro de Convenciones en Parque Central, que se compre terreno

Ciudad Juárez.– Si el plebiscito rechaza la construcción del Centro de Convenciones en el Parque Central, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez empujará la compra de un terreno para este objetivo, así lo afirmó Iván Pérez, presidente del organismo empresarial.

“Yo estoy convencido de que ya no podemos esperar más, hay que hacerlo de una manera pronta e inmediata, me parece que la postura del alcalde de propiciar un plebiscito, es algo importante para que no exista una imposición” expresó el presidente de Canaco.

Luego de reconocer que todas las voces en el tema son válidas, tanto las que están a favor o en contra y más por el tema ambiental, el líder empresarial previó que hay que esperar la autorización por parte de la Secretaría del Bienestar para hacer este ejercicio democrático (plebiscito) en el que los juarenses determinen si quieren que el Centro de Convenciones se construya en el Parque Central o no.

Para el líder del comercio formal, no puede ser posible que Chihuahua capital se lleve eventos como sede, porque Juárez no tiene un lugar para hacerlo. "El dinero ahí está", afirmó Pérez.

“Primero fue en los hoyos y se opusieron y ya no se hizo, ahora se quiere hacer ahí (Parque Central) hay una oposición, lo que es necesario es hacerlo ya, Juárez ya no puede esperar, ok si derivado de este plebiscito el lugar no es procedente, bueno habremos de empujar un tema importante que es entonces comprar el terreno”, mencionó el líder empresarial.

Comprar un terreno que sea propio podría ser el plan B, pues los problemas recientes se deben a que el Centro de Convenciones ha tratado de edificarse en terrenos que no son propiedad del Fideicomiso, “Entonces vamos a tener que comprar y vamos a impulsar dónde hacerlo”, afirmó el presidente de Canaco.