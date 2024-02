Sí hay solución al transporte: alcalde de Juárez

Ciudad Juárez.- En respuesta a los comentarios de autoridades estatales con respecto a que la solicitud del alcalde Cruz Pérez Cuéllar para operar el transporte es por campaña electoral, el mandatario dijo que es vergonzoso lo que se ha hecho en la ciudad, y que podrán decir misa pero sí hay solución.

El alcalde reiteró su observación de que el dinero invertido en la construcción del BRT fue una mala inversión, y que con ello se pudieron haber adquirido alrededor de 900 camiones, pues con la inversión de 2 mil millones de pesos hasta la fecha nadie se ha beneficiado.

“Vamos a seguir insistiendo, hay mecanismos que sí pueden resolver el problema. Juárez es un gran mercado” añadió el mandatario.

En ese sentido dijo que los juarenses tienen capacidad para solventar otros servicios como lo son los de plataformas de transporte, por lo que sí merecen un servicio digno y de calidad.

“Si ellos no lo resolvieron es porque no pudieron o no tuvieron la capacidad”, dijo.