Ciudad Juárez.- La normalización de la violencia puede ocasionar que niñas, niños, adolescentes y mujeres sean víctimas y no cuenten con redes de apoyo; es así como instituciones, investigadores y organizaciones de la sociedad civil han detectado que el sexting es una problemática en la población de Ciudad Juárez, especialmente los jóvenes.

La definición del sexting plantea que se trata de textos e imágenes, intercambio de diálogos con contenido sexual o erótico sin consentimiento, o bien, que son utilizadas como una herramienta de extorción.

Datos recabados y publicados por el Observatorio de la Red Mesa de Mujeres revela que en 2024 se presentaron 232 denuncias contra la intimidad sexual (sexting), lo que representa 15 casos menos de los que mujeres y niñas reportaron durante el 2023, cuando se contabilizaron 247 denuncias ante las autoridades de investigación en esta frontera.

A nivel nacional, desde hace siete años, existen recursos legales para sancionar el acoso digital y la tipificación como delito contra la intimidad sexual a quien grabe, tome fotografías o difunda imágenes de contenido sexual sin consentimiento; esto gracias a la Ley Olimpia, aprobada y publicada en 2018.

¿Cómo es el comportamiento de los adolescentes?

Durante dos años, tres investigadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y el Colegio de Chihuahua (Colech): Daniel Sierra Carpio, Claudia Gómez García y Martha Aurelia Dena, desarrollaron el proyecto “Factores de Riesgo del Embarazo Adolescente en Secundarias de Ciudad Juárez. Detonantes y abordaje de la política pública”, a través del cual detectaron que los adolescentes habían tenido contacto con prácticas como el sexting y el grooming.

Este último concepto es definido como un práctica en la que un adulto se hace pasar por un menor de edad en internet o intenta establecer contacto con niños y adolescentes para dar pie a una relación de confianza que pasa al control emocional y procede a infringir chantaje con fines sexuales.

La recopilación de información se realizó a través de encuestas aplicadas a 764 estudiantes, cuatro adolescentes embarazadas, 16 trabajadores de personal administrativo y cuatro madres de adolescentes en 12 planteles que corresponden a 19 escuelas, las cuales están ubicadas en zonas con un alto índice de marginación urbana y que solicitaron ser parte del proyecto de investigación.

El 17.3 por ciento de la muestra manifestó tener una vida sexual activa, lo que representa a 136 alumnos; el 52.94 por ciento lo hizo a los 15 años, con un par de casos excepcionales que iniciaron a los cuatro y nueve años de edad. El 48 por ciento de los alumnos dijeron no tener una pareja, el 42 por ciento una pareja estable y el 9 por ciento afirmó tener parejas casuales en sus relaciones sentimentales.

Un dato importante a observar es que el 15 por ciento de la muestra manifestó sufrir violencia física en el noviazgo. Los investigadores acotaron que, en todas las escuelas visitadas, hubo al menos una persona que contestó haber sido obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, en lo que se recabaron 101 casos.

El cuerpo de investigadores precisó que el 62 por ciento de los alumnos entrevistados indicaron que suben fotos a redes sociales donde se presentan como una persona atractiva, y el 28 por ciento manifestó que lo hacían con poses sexys de manera intencionada. Además, el 11 por ciento de los estudiantes encuestados afirmaron intercambiar fotos en ropa interior; el 5 por ciento han intercambiado fotos donde aparecen sin ropa y cerca del 8 por ciento han intercambiado fotos de su torso inferior desnudo.

Los resultados muestran que 293 personas contestaron la encuesta afirmando que conocían a alguien que se muestra desnudo en redes sociales y 31 personas indicaron haberse masturbado frente a una cámara web en algún momento de su vida. El panorama derivado del uso que le dan a las redes sociales permitió conocer que al menos el 38 por ciento de la muestra ha sufrido acoso erótico o sexual en reses sociales de forma aislada; sin embargo, al rededor del 49 por ciento indicó recibir mensajes molestos con contenido sexual o erótico.

“El 21 por ciento indicó que habían sido objeto de burlas cuando alguien más publicó sus fotos de corte erótico o sexual”, reveló el informe del proyecto de investigación.

La investigadora Gómez García destacó que la información recabada indica que dichas prácticas generan entre los adolescentes una sensación de más autoestima si son sexualmente atractivos; les resulta divertido ser provocativos, lo que al mismo tiempo les genera una sensación de fortaleza y de libertad.

“Alrededor del 41 por ciento de la muestra del estudiantado que compone la muestra equipara el atractivo físico con ser sexy”, manifestaron los investigadores.

Pese a que los investigadores señalaron que los resultados obtenidos en las 19 escuelas no exhiben que existan condiciones asociadas al sexting, el grooming o la sextorisión, sí hay casos de menores de edad a los que adultos les han solicitado fotografías, les han enviado fotografías eróticas para seducirles o les han escrito comentarios en internet de forma atrevida o sexuales.

Además, se detectó que las prácticas de los estudiantes han ‘evolucionado’ del intercambio de “packs” a la generación y publicación de contenido, entre el que predominan los videos donde exhiben cuerpos desnudos o semidesnudos los cuales son compartidos en Tik Tok.

Intervención de la autoridad

La práctica es conocida por las autoridades, por lo que se llevan a cabo acciones de prevención y atención en torno al tema de la seguridad cibernética y los riesgos en las prácticas de exponer su integridad a través de redes sociales.

Salvador Fierro Díaz, jefe del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (Goechi) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) dijo en entrevista para Netnoticias que se encuentran ante una práctica normalizada de la que buscan advertir los peligros.

“Los adolescentes tienen muy enraizado tomarse fotografías de su cuerpo desnudo o de partes de su cuerpo, sus partes sexuales, para compartirlas al grupo al cual quieren pertenecer o a una persona en particular, ellos le llaman a esta práctica ‘compartir el pack’; ellos no dimensionan el problema, la situación que van a generar”, explicó.

El funcionario del área de prevención destacó que a través de la plática “Contra la Intimidad Sexual (sexting)” le presentan a los estudiantes que dicha práctica puede ser tipificada como delito si se comparte un material de contenido erótico o sexual, sin la autorización de la persona.

“Hemos tenido situaciones de este tipo de actividad desde sexto grado (de primaria) porque desafortunadamente como padres de familia les damos a los niños un teléfono celular y no supervisamos, no nos enteramos qué es lo que están enviando o recibiendo. En secundarias y preparatorias es donde más hemos tenido este tipo de problemáticas. No hemos tenido tantas denuncias (...) pero no quiere decir que no esté pasando”, mencionó.

En el ciclo escolar 2023-2024, Goechi visitó 68 planteles educativos impactando a más de 20 mil personas entre estudiantes, docentes y padres de familia, a quienes se les presenta información preventiva, no solo sobre el sexting, sino también para contener a los adolescentes en conflicto con la ley.

“¿De dónde sale la fotografía? La misma persona se la toma, y la misma persona inicia la distribución, eso no quiere decir que sea responsable de lo que viene, sin embargo, la seguridad va a comenzar ahí. Adolescente: tú eres dueño de ese material, de esa foto, ese video, ese audio, no lo compartas, porque al momento de compartirlo no sabes a dónde va a parar. En las redes sociales es imposible recuperar el material y es de dominio público (...) quién te aprecia y te quiere no te pide ese tipo de cosas” advirtió el funcionario.

Precisó que desde Goechi también capacitan a los docentes y llevan a cabo pláticas con los padres de familia, para poder atender y canalizar a los estudiantes que lo necesiten a un acompañamiento psicológico para abordar la situación por la que están pasando.

Prevenir, un cambio de cultura

La propuesta de prevenir las violencias a través de las artes, las acciones comunitarias y la atención a la salud mental puede generar entornos que le permitan a los niños, niñas, adolescentes y así a la población en general contar con redes de apoyo, detectar y salir de condiciones que les pongan en riesgo.

Sandra Ramírez Chávez, directora de la colectiva Arte, Comunidad y Equidad (Colectivarte) A.C. la cual cuenta con 11 años de trabajo en esta frontera, habló de las complicaciones de invitar a la población a dejar prácticas violentas, debido a que se encuentran normalizadas.

“La práctica de las violencias tienen su origen en el acoso, el sexting y el hostigamiento sexual, estas prácticas nosotros las consideramos que son la antesala de violencias más grandes. Desde la colectiva hemos promovido que las violencias no lleguen a las mujeres y niñas, estas prácticas del acoso en el espacio público o el trabajo, al igual que el sexting en las redes sociales”, explicó.

La activista detalló que toda mujer tiene derecho al diálogo con las personas que desee, es un derecho intercambiar pláticas, diálogos, conversaciones, incluso imágenes con quien ella desee; sean de contenido sexual, amoroso, erótico, eso forma parte de su vida privada.

“Es una práctica muy común para el cortejo en el uso de las redes sociales, se utilizan para abonar a los noviazgos, como un mecanismo de comunicación de parejas; hasta ahí es una conversación. Se convierte en sexting cuando no se dio el consentimiento para recibir un aparato reproductor masculino desnudo, los famosos ‘pack’, cuando en ningún momento da consentimiento o lo solicita, pero lo recibe”, apuntó.

Las acciones de Colectivarte han buscado brindar acompañamiento para prevenir el acoso y prácticas de violencia digital.

“Es un delito porque ocasiona un daño; una mujer, una adolescente, una joven que recibe una imagen de un hombre desnudo, hay un impacto psicológico, subjetivo en ella. Hay miedo, temor, intimidación, y los hombres lo saben. Por eso la regulación está ahí, porque es una práctica con dolo. No es casual, no es ingenuo”, denunció para hacer visible el problema normalizado y minimizado.

Comprender que algo que ocurre y está normalizado es un delito implica un reto, por lo que la activista destacó la importancia de nombrar, conversar y difundir que se trata de un delito cuando hay situaciones en las que se envían mensajes obscenos, amenazantes, intimidantes y packs sin consentimiento; o cuando hay un diálogo amoroso, erótico, y una parte toma la información y la difunde sin su consentimiento, porque se hace con dolo.

“Difundir la intimidad de ella para ocasionarle un daño, ahí también estamos hablando de sexting; la practica más perversa es cuando se extorsiona a una persona por una imagen que se tenga de contenido erótico o sexual y le pide algo a cambio, sea dinero o regresar a la relación, algo a cambio de no difundirla”.

Las violencias que se pasan por alto pueden derivar en conductas que reflejan un incremento de la violencia, por lo cual la colectiva mantiene una agenda de prevención, para evitar el sexting y el acoso sexual, debido a la experiencia de que pueden escalar a un nivel de violencia que ponga en riesgo la vida de las víctimas.