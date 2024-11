Ciudad Juárez.- El señor Salvador Díaz Cortez, con preparación técnica en laboratorio clínico, acudió a presentar sus documentos para inscribirse al nuevo programa federal “Salud Casa por Casa”, que convoca a personal sanitario para que se unan a las filas de profesionistas que darán atención domiciliaria, por lo que consideró una buena oportunidad

Forense por convicción, como muchos otros, el hombre compartió que desde hace un año se jubiló y considera que el tiempo del que dispone, puede emplearlo mejor sumándose a las filas del programa.

“Me parece muy interesante, me decido incorporar porque en la casa ya no hago nada y a la edad que tengo me gustaría colaborar. Me parece una muy buena oportunidad de incluirse al desarrollo del país en el aspecto de la salud, visitando a las personas en sus hogares. Eso suena muy interesante, me llamó la atención y me gustaría colaborar en ese aspecto”, comentó.