Señalan al ‘fracking’ como posible causa de sismos en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Luego de que se registrara un sismo de 5.0 grados en la escala de Richter en esta Ciudad Juárez, los expertos en la materia señalan que este mismo es parte de los efectos provocados por la práctica conocida como “fracking”.

Esta práctica, traducida al español como “fracturamiento hidráulico” consiste en inyectar agua hasta pozos ubicados en profundidad para extraer materiales como el gas natural en su forma líquida y petróleo crudo. Esta misma termina por activar placas tectónicas que provocan la actividad telúrica.

De acuerdo con el geólogo, tampoco se espera que la actividad sísmica aumente de manera considerable dentro de los próximos años. No obstante, algunos de los movimientos de las placas tectónicas si serán perceptibles, tal y como ocurrió el viernes pasado.

“No esperamos que aumente la magnitud de los sismos. La gran mayoría de los movimientos la gente no los va a notar. Este último de 5.0 grados sí lo sentimos, si nos sacudió, pero esta misma mañana tuvimos replicas alrededor de 2.0 grados y no se percibieron. La región del Río Bravo tiene microsismos muy seguido y no los sentimos, eso no va a cambiar”, añadió Amato.