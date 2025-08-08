Ciudad Juárez.- Con pancartas en las que señalaron de fraude y corrupción, familias realizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la funeraria Amor Eterno, ubicada en la avenida Insurgentes.

El colectivo “Justicia Para Nuestros Deudos”, continúa las acciones de protesta y se plantó frente a una de las funerarias señaladas por su relación con el crematorio Plenitud.

El inmueble ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa seleccionado en el pasado mes de junio. Se localizaron los cuerpos de 386 personas para las cuales se había contratado el servicio de cremación, mismo que no se completó y cada vez fueron apilados en un cuarto sin cumplir con protocolos.

En el inicio de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado reveló los nombres de funerarias que estarían implicadas la contratación de servicios con el crematorio Plenitud, Entre ellas la empresa “Amor Eterno”.

Integrantes del colectivo “Justicia Para Nuestros Deudos” han hecho manifestaciones al exterior de dependencias y otras empresas vinculadas con las investigaciones, para exigir justicia, que se esclarezca los hechos de corrupción que pudieron derivar en el fraude a las familias que obtuvieron urnas sin las cenizas de sus seres queridos.

Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo, informó que hasta el momento sean integrados 140 familias afectadas, por lo que la exigencia de justicia continuará para que se acate la solicitudes realizadas a las autoridades como agilizar el proceso de identificación de cuerpos.

El viernes, la Fiscalía General Del Estado informó que se ha completado la identificación de 33 cuerpos de los localizados en el inmueble, mientras que 27 ya han sido entregados a sus deudos. Las familias han decidido si continuar con el proceso de cremación o si prefieren inhumar a sus seres queridos.