Ciudad Juárez.- En el mismo sillón donde contempló los últimos instantes de la vida de su hijo, justo ahí, se sentó doña Petra, de 62 años.

Carlos Octavio era hijo único y desde hace 10 años en esa casa solo Petra y él vivían, pues en 2014 había enviudado; solo se tenían el uno al otro, pero este pasado martes 4 de junio, elementos de la Guardia Nacional irrumpieron en su vivienda en Rancho Agua Caliente y Rancho Los Horcones de Pradera Dorada, lo agredieron a golpes y lo dejaron gravemente lesionado.

Antes de perder la conciencia, como pudo, llamó a su mamá que en ese momento se encontraba fuera de la casa y Carlos le dijo que unos que parecían militares lo habían golpeado.

Doña Petra señaló que en cuanto llegó a la casa miró la terrible escena y de inmediato llamó al 911 para solicitar la presencia de paramédicos que atendieran a su hijo, sin embargo, nunca obtuvo respuesta hasta ya entrada la noche del día 5 de junio.

Su hijo ingresó con severas lesiones y en estado inconsciente al Hospital General; el reporte inicial de la corporación federal indicó que él había sufrido una caída y que eso le había ocasionado las lesiones, versión que echaron abajo los paramédicos que le brindaron asistencia, según narra su madre.

Yo estuve marcando muchas veces al 911 pero nunca me contestaron, me fui a la gasolinera que está cerca de aquí y ahí un muchacho me ayudó a marcar a la Policía y fue entonces que vinieron.

Yo entré junto con ellos y mi hijo estaba aquí en el sillón inconsciente y lleno de sangre, por fin llegó la ambulancia, los paramédicos revisaron a mi hijo y ellos mismos me dijeron que los golpes que presentaba no se debían a una caída, sino que habían sido provocados. Él tenía muchos moretones en la espalda y en su estómago. Lo malo es que cuando yo llegué ya se habían ido los agresores y nadie les tomó fotos ni número de las unidades", narró la mujer.