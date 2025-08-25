Ciudad Juárez.- El senador Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena) presentó este lunes su primer informe de actividades legislativas en el Parque Ampliación Aeropuerto, ubicado en las calles Toronja Roja y Avena, en la colonia Ampliación Aeropuerto. El evento comenzó a las 7:00 de la tarde.

El legislador comentó que, a diferencia de los eventos tradicionales “pastosos” o con mucha parafernalia, decidió realizar sus informes directamente en el estado de Chihuahua, en Juárez, en la Sierra Tarahumara y en otros puntos, cerca de la gente que siempre ha brindado su apoyo y confianza. “Venimos a explicarles e informarles qué es lo que estamos haciendo con el Senado de la República. Me parece que ahora están los cimientos bien fuertes para un verdadero cambio de régimen en el país”, señaló.

Loera estuvo acompañado por la presidenta del comité ejecutivo estatal de Morenam Brighite Granados de la Rosam y otros representantes de el partido, entre ellos la senadora Beatriz Silvia Robles, Lourdes Reja Soledad, Lorena Hernández Aragonéz, Aylin Álvarez del distrito 02, Ernesto Salazar del distrito 01 y la senadora Martha Lucía Micher.

Al lugar se ha congregado gente de distintas edades, con una asistencia aproximada de 500 personas, así como miembros de la comunidad y presencia de banda musical para amenizar el evento.