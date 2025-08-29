Ciudad Juárez se prepara para recibir uno de los eventos automovilísticos más esperados del año: Select Fest 2025 – Car Show de Autos Deportivos, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 en el Estadio Juárez, en un horario de 5:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

Este encuentro reunirá a expositores, clubes automovilísticos, marcas de lujo y entusiastas del motor de Juárez y El Paso, Texas, en un espectáculo lleno de adrenalina y pasión por los autos deportivos, clásicos y de alto rendimiento.

Actividades principales

  • Exhibición de más de 400 vehículos de marcas como Lamborghini, McLaren, Porsche, Nissan, Toyota, Honda, Chevrolet y Ford.
  • Competencia en ocho categorías, evaluadas por jueces especializados:
  • Honda
  • Best Truck
  • Japonés
  • Americano
  • Exótico
  • Volkswagen
  • Euro
  • Clásico

Además, el festival contará con:

  • Música en vivo y DJ’s invitados.
  • Zona gastronómica y food trucks.
  • Espacio para patrocinadores que presentarán sus marcas y negocios, fomentando el movimiento automovilístico en la frontera.

El Select Fest 2025 promete ser una experiencia única para los fanáticos de los motores y un punto de encuentro para la comunidad automotriz de la región.

