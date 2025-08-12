Seguridad Vial lanza campaña para donar sillas infantiles

Ciudad Juárez.- Como parte de la campaña “Silla segura, vida futura”, la Coordinación General de Seguridad Vial invita a la comunidad fronteriza a donar sillas de retención, con el objetivo de entregarlas a familias que las requieran.
La corporación impulsa esta iniciativa para brindar herramientas que refuercen la seguridad de los pasajeros menores de edad, cumpliendo así con el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.
Las donaciones pueden realizarse en las instalaciones de Seguridad Vial, ubicadas en bulevar Óscar Flores y Teófilo Borunda, o en la Escuela Vial, situada en Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
Los tipos de sillas que pueden entregarse son:
- Portabebé: para niños de 0 a 15 meses de edad o de 0 a 13 kilos de peso.
- Silla infantil: de 1 a 6 años de edad o de 9 a 25 kilos.
- Asiento elevador: de 6 a 12 años de edad o de 22 a 36 kilos.