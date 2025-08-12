Seguridad Vial lanza campaña para donar sillas infantiles

Ciudad Juárez.- Como parte de la campaña “Silla segura, vida futura”, la Coordinación General de Seguridad Vial invita a la comunidad fronteriza a donar sillas de retención, con el objetivo de entregarlas a familias que las requieran.

La corporación impulsa esta iniciativa para brindar herramientas que refuercen la seguridad de los pasajeros menores de edad, cumpliendo así con el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.

Las donaciones pueden realizarse en las instalaciones de Seguridad Vial, ubicadas en bulevar Óscar Flores y Teófilo Borunda, o en la Escuela Vial, situada en Heroico Colegio Militar, casi esquina con avenida Universidad, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Los tipos de sillas que pueden entregarse son: