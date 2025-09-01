Ciudad Juárez.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, informó que durante septiembre la dependencia intensificará los operativos en puntos conflictivos de la ciudad, tras los recientes hallazgos de dos personas asesinadas en el fraccionamiento Parajes de San José, quienes fueron mutiladas en manos y acompañadas de un mensaje amenazante.

Muñoz destacó que la gran mayoría de los homicidios registrados en la ciudad están relacionados con la venta y distribución de drogas. Señaló que, hasta ahora, las autoridades han retirado más de 40 armas de las calles como parte de las acciones para reducir la violencia y reforzar la seguridad en zonas conflictivas.

El funcionario agregó que estas acciones buscan disminuir los delitos de alto impacto y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía, especialmente en colonias y fraccionamientos donde se han presentado eventos violentos recientes.

Asimismo, enfatizó que las autoridades mantienen presencia activa en las calles y están colaborando con la Fiscalía para esclarecer los homicidios, identificar a los responsables y evitar nuevos hechos delictivos.