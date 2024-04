Seguridad e infraestructura son motor de desarrollo: CCE

Ciudad Juárez. – Ante la ola violencia que durante los primeros ocho días del mes de abril ha arrojado 40 personas asesinadas, el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Sergio Colin, consideró que para los organismos que integran el CCE siempre es muy importante que la violencia sea disminuida.

“Esto porque la seguridad junto con infraestructura es motor de desarrollo económico para el municipio, estado y país”, afirmó el coordinador del CCE.

Y aunque no hay medición exacta con respecto al daño generado para la economía o empresas de esta frontera, Colín reconoció que cualquier vínculo o situación de violencia disminuye cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de ciclo económico. explicó que no es lo mismo tan solo hecho de que los ciudadanos se sientan seguros o no para ir a un restaurante o cualquier tipo de centro de esparcimiento.

“En estos momentos no hay declaratoria de alguna empresa que haya frenado el inicio de operaciones por el tema de la violencia en Juárez estrictamente por seguridad, hay otros factores, pero en ese rubro no

Como parte de este ambiente de temor en días pasados surgió el rumor de que se estaban presentando una serie de extorsiones a bares o centros nocturnos de la ciudad, situación que Ángel Corral, presidente de la Sección Especializada de Centros Nocturnos, Bares y Restaurantes de Canaco negó cualquier tipo de extorsión en contra de los integrantes de este gremio, el empresario también se refirió al tema de la violencia y el impacto en estos negocios.