Ciudad Juárez.- Desde temprano este martes se registraron largas filas de automovilistas en los módulos de verificación vehicular, incluso antes de su apertura, de acuerdo con lo constatado en distintos puntos de la ciudad.

Ante publicaciones en redes sociales que aseguraban la instalación de retenes para detectar vehículos sin engomado ecológico, la Coordinación General de Seguridad aclaró que no se están implementando operativos de este tipo.

La dependencia explicó que la presencia de elementos en los centros de verificación responde únicamente a labores de apoyo, debido a la alta afluencia de conductores.

Las autoridades reiteraron que el engomado ecológico solo será solicitado cuando un automovilista cometa una falta de tránsito o se vea involucrado en un accidente vial.