Seguirá esperando Santa Teresa para modernizarse

Ciudad Juárez.- En septiembre del año pasado, autoridades federales mexicanas y el gobierno de Nuevo México anunciaron un proyecto para modernizar y ampliar el cruce fronterizo Jerónimo-Santa Teresa que conecta a Ciudad Juárez con el vecino estado. Sin embargo, a poco más de un año, los trabajos para modernizar el sector no tienen siquiera fecha de arranque.

De acuerdo con la Alianza Fronteriza Borderplex, dada su naturaleza, que no tiene limitaciones de peso ni tamaño, el cruce al norponiente de Juárez se ha vuelto el principal puerto para los transportes de carga, dándole paso a los Estados Unidos a 160 mil camiones tan solo en 2022. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2023 se registraron más de 130 mil cruces por dicho punto.

Según las autoridades americanas, el auge de Santa Teresa se dio en parte por las restricciones a los cruces fronterizos del gobernador texano Greg Abbott:

“Cuando el gobernador Abbott implementó sus restricciones por la crisis migratoria vimos mucho más tráfico llegando por Santa Teresa y hemos estado trabajando de la mano del gobierno de Chihuahua para aprovechar esta oportunidad que se nos presentó y convertirnos en otra opción para cruzar”, comentó la exsecretaria de Desarrollo Económico de Nuevo México Alicia J. Keyes.

El plan original

Después de aquel anuncio, las autoridades de este lado de la frontera se avocaron a realizar diversas reuniones con el empresariado y los demás órganos de la sociedad para presentar el proyecto junto con su plan maestro. Por su parte, los funcionarios de la conocida como “La tierra del encanto” aseguraron cuatro millones de dólares en fondos federales para la renovación de la Carretera Fronteriza de Santa Teresa que lleva directamente al puerto del lado americano.

De acuerdo con las estimaciones del entonces canciller de México Marcelo Ebrard, el plan para renovar Jerónimo-Santa Teresa contemplaba una inversión de 440 millones de pesos para construir tres edificios, una subestación eléctrica e implementar el equipo de revisión. Se tenía previsto también, cruzar 4 mil automóviles por día.

Todas las estimaciones y reuniones de los dos gobiernos se dieron en espera de que se presentara el plan ejecutivo del gobierno federal mexicano, mismo que a la fecha y según el propio estado de Chihuahua, todavía se ve lejano.

Sin plan ejecutivo, ni dinero

Si bien, se ha mencionado a lo largo de casi dos años que, si se cuenta con el recurso suficiente para iniciar con las obras, según la administración estatal, todavía no existe ningún proyecto ejecutivo que encause las mismas:

“Hay que renovar todo el cruce fronterizo, pero no hay un proyecto ejecutivo. Mientras no haya proyecto ejecutivo no podemos ver ni cuanto nos va a costar. Sin proyecto ejecutivo no importan cuantos recursos se tengan. Hay coordinación con el gobierno federal, va lenta, pero si la hay. No podemos hacer ninguna estimación de costos si no sabemos qué va a incluir”, explica Óscar Ibáñez, representante de gobierno en Ciudad Juárez.