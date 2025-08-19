Sed de la mala: Les niegan bebidas fuera de horario y causan destrozos a tienda

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de una pareja, señalada por su responsabilidad en la comisión del delito de daños a casa comercial.

En un comunicado se informó que los agentes municipales en la colonia Tierra Nueva, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron dos personas agresivas en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Puerto Colón y Puerto Lisboa.

Los uniformados sorprendieron a un hombre y una mujer quebrando los cristales de las ventanas del negocio y tras abordarlos, un empleado de la tienda, denunció que ambos ocasionaron destrozos debido a que se les negó la venta de bebidas embriagantes fuera del horario permitido razón por la cual fueron detenidos.

Previa lectura de derechos, Cristian Joel G. S. de 30 y Angélica E. de 32 años, fueron consignados ante la autoridad por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.