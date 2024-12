Sector obrero y patronal en Juárez rechazan la reforma al Infonavit

Ciudad Juárez.- Líderes del sector obrero y patronal, representados por varias delegaciones de Coparmex en el estado y en Juárez, además por Canacintra y la CROC, se unieron hoy para rechazar públicamente la reforma al Infonavit propuesta por el Gobierno Federal y enviada al poder legislativo en días pasados.

Luego de reconocer que aunque esta medida es un intento por responder a la necesidad de los trabajadores en el tema de vivienda económica, los empresarios se refirieron a los cambios más significativos, sobre todo aquellos que desaparecen el esquema de participación tripartita paritaria de empleados, empresarios y gobierno en las decisiones del instituto, así como la búsqueda de que, a través de estos cambios se dé un mayor poder al gobierno en el uso de los recursos tanto de trabajadores, como de patrones.

Desde Juárez Mario Cepeda, presidente del Centro Empresarial Coparmex, explicó que a pesar de que esta reforma aparentemente busca la reactivación de la economía generando empleo y ofreciendo opciones de vivienda accesible, es el modo de hacerlo lo preocupante para la iniciativa privada.

"Su funcionamiento operaria bajo un esquema de derecho privado con el Infonavit controlando el 99 por ciento de las acciones de la empresa y no sería considerado una empresa paraestatal, se financiaría con el presupuesto recurso de la administración, operación y vigilancia del mismo instituto, es decir con los recursos propios del Infonavit, aportados por los patrones y propiedad de los trabajadores, no con recursos públicos federales", señaló el presidente de Coparmex.

El empresario destacó que, al no recibir recursos públicos federales, no se les podría aplicar el articulo 134 constitucional, ni las leyes en materia presupuestaria, ni de adquisiciones, ni arrendamiento y obra pública, estando sujeta solo al consejo de administración del Infonavit, donde por estos cambios tendría mayoría.

La presidenta de Canacintra, Isela Molina, también expuso el posicionamiento del organismo que representa, desde donde hacen un llamado a los diputados federales para detener lo que califican como "una reforma regresiva".

“Se pone a disposición del gobierno de dos billones de pesos (que son los recursos de Infonavit) para la construcción de vivienda para los trabajadores y para poner a disposición en renta, si bien es un interés legítimo darles a los trabajadores una vivienda digna, consideramos que el camino es inadecuado porque en la reforma se reduce la participación de los trabajadores y patrones en los órganos de vigilancia, transparencia y auditoria”, expresó la presidenta de Canacintra en Juárez.

Gloria Porras, representante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, (CROC), tomó la palabra para señalar que ayer a nivel nacional este organismo rechazó esta reforma al Infonavit, sobre todo por la falta de equilibrio que presenta la propuesta.

“Exigimos que se respete el tripartismo, deben entender que los recursos son de los trabajadores y que ellos no son ignorantes y saben que esos recursos son de ellos, hablan de rentar viviendas de 40 metros, no están hablando de estudiantes, sino de padres de familia, pero no han pensado en la garantía del trabajador a través de la renta, es el dinero de los trabajadores, con el mismo con el que le quieren rentar una vivienda”, cuestionó la líder del sector obrero.

Aunque esta propuesta llegó al poder legislativo hace unos días, para los empresarios hay una esperanza de lograr cambios o acuerdos, pues se determinó su discusión hasta el mes de febrero próximo que inicie el periodo ordinario en el Congreso de la Unión.

Con este tiempo los empresarios buscarán diálogo y acuerdos para que juntos gobierno, empresarios y trabajadores, puedan construir una ley de acuerdo a las necesidades del trabajador, expresaron.

Otros representantes de organismos empresariales en el estado, de Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Delicias, entre otros, tomaron la palabra para expresar su rechazo a través del formato de video conferencia.