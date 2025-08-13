Ciudad Juárez.- En rueda de prensa, Almacenes Distribuidores de la Frontera dio a conocer el próximo evento dedicado a los amantes de los videojuegos: "Del Río Gaming Festival".

Esmeralda Tena, coordinadora de eventos y patrocinios de Almacenes, mencionó que este evento estará lleno de emoción, competencia y diversión, donde los mejores jugadores se enfrentarán en el torneo con premios emocionantes y actividades para todos los asistentes.

La cita es el sábado 16 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde en las instalaciones del espacio interactivo La Rodadora.

Como parte del evento también se contará con el famoso Bazar Otaku a cargo de Cuauhtémoc Guerrero, donde expositores culturales de la ciudad y quienes son parte de esta actividad cada mes en Plaza de las Américas, se concentrarán en esta sede para ofertar y promover las culturas que han marcado los animes, mangas y caricaturas.

La entrada es gratuita y los interesados en participar deberán registrarse en la página tomorrowesports.gg, donde descubrirán qué torneos los esperan, los juegos que podrám probar, las actividades y shows en vivo, y cómo ser parte de la experiencia gamer.

La agenda oficial es la siguiente:

12:00 de la tarde- Showmatch entre asistentes y creadores de contenido.

12:30 de la tarde- Inicio del torneo de EAFC.

1:00 a 2:00 de la tarde- Presentaciones de baile k-pop.

2:00 a 4:00 de la tarde- Concurso de Cosplays.

3:00 a 3:30 de la tarde- Cinco canciones de Pamela Boo.

4:00 a 4:30 de la tarde- Freestyle Tauro Studios.

4:30 de la tarde- Transmisión de semifinales y final de torneo de EAFC.

6:00 de la tarde- Ceremonia de cierre y premiación.