Se suman 24 mil juarenses a Pensiones del Bienestar

Ciudad Juárez.-Transcurrido un mes de registro a las pensiones para el bienestar que otorga el Gobierno federal, al 30 de agosto, se inscribieron más de 24 mil juarenses

Mayra Chávez Jimenez, delegada estatal de programas para el bienestar en Chihuahua, informó que durante el mes de agosto se inscribió por primera vez a las mujeres de 60 años a la Pensión Mujeres Bienestar, del 18 al 30 de ese mes se incorporó a adultos mayores.

En el caso de la pensión para personas adultas mayores beneficia a todos los mexicanos a partir de 65 años de edad, en el estado de Chihuahua se registraron 4 mil 782 personas, de las cuales mil 976 corresponden a la región Juárez, informó la delegada.

Respecto a la Pensión Mujeres bienestar, se incorporaron 59 mil 360 en todo el territorio chihuahuense, 22 mil 833 mujeres corresponden a los municipios de Juárez, Guadalupe y Praxedis.

En el 2025 los montos por programa son:

- Mujeres Bienestar (a partir de los 60 años) por 3 mil pesos bimensuales.

- Personas Adultas Mayores (a partir de los 65 años) por 6 mil 200 pesos cada dos meses.