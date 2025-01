Ciudad Juárez.- Tras el anuncio del programa “México te Abraza”, por la presidenta de la República, a través del cual brindarán apoyo a los migrantes y connacionales deportados al país, el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, informó que la Dependencia también se sumará a este programa y que no prevén la saturación de los servicios de salud en la ciudad.

El funcionario comentó que están en coordinación con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) así como las demás dependencias federales que están involucradas en el tema.

“Nosotros, aunque por la misma situación geográfica de Ciudad Juárez, ya trabajos con migrantes venimos haciendo, estamos desde luego listos para apoyar en esos planes”, declaró Baeza Mendoza.

Explicó que la Jurisdicción Sanitaria se mantiene en contacto con los responsables de los albergues, aquellos migrantes deportados que no tengan derechohabiencia serán atendidos por el IMSS, en caso de que esta institución requiera de algún apoyo, la Secretaría de Salud los estarán auxiliando.

En cuanto al seguimiento epidemiológico, comentó que no tienen ningún reporte de enfermedades entre la población en situación de movilidad y aunque no se ha registrado una ola importante de llegada de migrantes, aseguró que no existe ningún antecedente.