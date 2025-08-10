Se suma diócesis de Ciudad Juárez a acciones preventivas contra el sarampión

Ciudad Juárez. – La diócesis de Ciudad Juárez dio a conocer que ante el brote de sarampión que hay en el estado de Chihuahua y en virtud de que la misión pastoral los llama a cuidar la vida y salud del pueblo, hacen un exhorto a la prevención y estar alertas ante este mal.

En una circular que firma el obispo José Guadalupe Torres Campos y se difunde a través de las redes oficiales de la diócesis, se advierte además de la cantidad de casos (por lo menos 3 mil 653 personas contagiadas, 106 de ellos en Juárez) de la peligrosidad de este mal que es altamente contagioso.

“Se propaga a través del aire y por medio de gotitas respiratorias que se expulsan al estornudar o toser, permaneciendo en espacios cerrados incluso luego de que la persona infectada se haya ido del lugar, su periodo de incubación varía entre 7 y 21 días.

Destacan que los síntomas incluyen fiebre alta, tos seca, conjuntivitis y erupciones en la piel y alertan que si no se atiende adecuadamente el sarampión puede derivar en complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños y personas adultas sin esquema de vacunación.

Ante este panorama, la iglesia hace un llamado a la comunidad diocesana a colaborar de forma activa en la prevención, cuidado mutuo y atención oportuna, recomendando sobre todo que las familias se aseguren de que sus hijos cuenten con el esquema completo de vacunación SRP (sarampión, rubéola y paperas), por lo que recomiendan acudir sin tardanza a los centros de salud más cercanos.

Igualmente recomiendan a la población a que se mantengan y refuercen las medidas de higiene durante las actividades parroquiales y comunitarias.