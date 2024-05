Ciudad Juárez.- Alrededor de mil 400 mujeres se reunieron esta mañana en el Centro de Convenciones Cibeles para respaldar al candidato Cruz Pérez Cuéllar en miras a la votación del próximo 2 de junio.

Este sábado se llevó a cabo un Encuentro de Mujeres en el que el candidato Cruz Pérez Cuéllar dialogó con mujeres de diferentes espacios para instar a que el próximo 2 de junio salgan a votar por el Plan C, es decir, toda la boleta por Morena-PT.

Al candidato lo acompañó su esposa Rubi Enríquez quien destacó el desempeño de Pérez Cuéllar como alcalde y los apoyos entregados a mujeres.

“Los vemos de frente diciéndoles que queremos su voto este 2 de junio, que salgan a votar masivamente en beneficio de la cuadra transformación y por supuesto por nuestro candidato Cruz Pérez Cuéllar'', resaltó.

En su intervención el abanderado de Morena agradeció el respaldo y se comprometió a seguir con el trabajo que durante los últimos 32 meses realizó por la frontera.

“Siempre he pensado que esta va a ser una gran ciudad y por eso hoy que soy presidente con licencia, y espero que futuro presidente, no me voy a resignar a que esta ciudad se pueda transformar”, expresó el candidato.