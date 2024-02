Se reúne Enrique de La Madrid con el sector empresarial de Juárez

Ciudad Juárez.- En su visita a la ciudad, Enrique de La Madrid, coordinador del plan de gobierno de la coalición "Fuerza y Corazón por México", sostuvo una plática con la asociación civil Desarrollo Económico de Juárez, para escuchar su sentir y sus propuestas.

De la Madrid señaló que, como encargado de las 32 mesas temáticas del proyecto de la candidata Xochitl Gálvez, con temas de salud, educación, vivienda, cultura, deporte, entre otros, por lo cual está escuchando a la gente, y en esta ocasión a los empresarios.

En la plática los empresarios juarenses le señalaron que actualmente, el Gobierno Federal no tiene apertura para escuchar al sector empresarial, "no los entienden o no les interesa".

En México el nivel de la informalidad es del 60 por ciento, mientras que, en Juárez se encuentran en un 28 por ciento, por lo cual, es de suma importancia cuidar el empleo formal. Entre otros retos, las empresas se están enfrentado a la inseguridad, incluso empresas transnacionales limitaron sus recorridos a ciertos horarios, la falta de infraestructura, pues las carreteras se encuentran en pésimas condiciones, "prácticamente abandonadas", además de la falta de modernización de las aduanas, así como, la separación del SAT de las aduanas.

También comentó que la migración excesiva hacia Estados Unidos, está generando el riesgo de que los cruces internacionales se cierren.

En tanto que, en el tema de las energías, cuestionó porqué la federación no permite a las empresas generar su propia energía, en México las empresas pagan un 30 por ciento más que en Estados Unidos, por una cuestión ideológica.

Además, la falta de infraestructura en la vivienda, "es dramática la caída de vivienda de interés social", por lo cual, los mexicanos simplemente no pueden acceder a una vivienda digna.

Indicó que las oportunidades para México son enormes, la capacidad para generar más empleos y bien pagados está, mayores inversiones, sin embargo, los siguientes aumentos deben estar acompañados de eficiencia, menos costos por electricidad, inseguridad, infraestructura, porque de lo contrario, corremos el riesgo de que las inversiones se vayan.