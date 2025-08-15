Se reúne Cruz con Zoé Robledo para revisar avances de los Cecis

Ciudad Juarez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar sostuvo este viernes en la Ciudad de México una reunión de trabajo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de dar seguimiento a los avances en la implementación de los Centros de Cuidado Infantil (CECIs) en la frontera.

A través de sus redes sociales, Pérez Cuéllar compartió detalles del encuentro, realizado a temprana hora, donde ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de acelerar el paso para cumplir con los compromisos establecidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos acelerando el paso para cumplir el compromiso de nuestra Presidenta y que las madres trabajadoras tengan espacios seguros y de calidad para la educación y desarrollo de sus hijos”, expresó el alcalde.

Cabe recordar que el proyecto de los CECIs forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la infraestructura de cuidados infantiles, garantizando entornos seguros, accesibles y con enfoque educativo para niñas y niños.

Finalmente, Pérez Cuéllar reiteró que su administración seguirá trabajando de la mano con el Gobierno Federal para asegurar que estos espacios se conviertan en una realidad lo más pronto posible.