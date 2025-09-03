Ciudad Juárez.- Miembros del colectivo “Memoria, Dignidad y Justicia” se reunieron con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El objetivo era tener información referente a los avances en las individualizaciones de los 386 cuerpos del crematorio Plenitud.

Irvin Villanueva, miembro del colectivo, dijo que recibió información acerca del avance positivo aunque lento referente en la identificación de los cuerpos.

"Se está avanzando, lento, pero se está avanzando nos están dando un poco de esperanza de poder encontrar a nuestros familiares", dijo.

Bertha Matías dijo que han tenido buen acercamiento tanto con Fiscalía como con el doctor Héctor Manuel Jacome, director de servicios periciales.

"Nos han atendido bastante bien, se descartó de algunas personas que se confirman que los cuerpos de algunos familiares no se encuentran dentro de los 386 y así mismo dentro del grupo hay tres personas que derivados de esta reunión se logró la identificación de sus familiares y la entrega de los mismos", informó Matías.

También se les informó que ya fueron 65 identificados; 53 entregados; seis pendientes que no encuentran a las familias y18 por comprobar identidad.