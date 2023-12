Se retrasa modernización de Jerónimo - Santa Teresa hasta 2025

Ciudad Juárez.- Tras más de un año de retraso por parte de las autoridades federales, la administración estatal señaló que esperan iniciar con la remodelación del cruce de Jerónimo-Santa en 2025.

Lo anterior pues de acuerdo con Óscar Ibáñez, representante de Gobierno en Ciudad Juárez, se tuvieron que hacer adecuaciones al proyecto ejecutivo federal, mismo que el Gobierno de la República no ha aprobado.

“Todos los sectores, el empresariado y la industria, opinó e hizo propuestas sobre el proyecto, se hicieron las observaciones y se mandó a la Asociación de Aduanas Mexicanas (ANAM), la intención es que el proyecto lo haga la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, explicó el funcionario.

Ibáñez Hernández puntualizó que el proyecto involucraría la modernización de todo el cruce fronterizo, volviéndolo el más usado en lo que respecta a los cruces de carga.

“Hay que renovar todo el cruce fronterizo pero no hay proyecto ejecutivo y mientras no haya proyecto ejecutivo no podemos ver cuánto va a costar. Mientras no haya proyecto ejecutivo, no importa cuánto recurso se tenga. Hay coordinación, va lenta, pero sí hay. Pero no puede haber estimación de costos porque no sabemos qué va a incluir.

Cabe señalar que el proyecto original fue presentado en mayo del año pasado por la propia gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham y el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.