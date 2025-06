Ciudad Juárez.– Las fuertes lluvias registradas en la ciudad han dejado 190 millones de litros de agua en las presas del norponiente, pero los pronósticos de más precipitaciones han puesto en alerta a las autoridades, quienes, para salvaguardar la integridad de las familias, han solicitado evacuar un radio de 1.5 kilómetros alrededor del cruce de las calles Nogales y Santiago, donde se encuentra el Centro de Mando.

Más allá de los esfuerzos realizados en los últimos días, como la limpieza de calles, la recuperación de servicios básicos como agua, luz y drenaje, y la entrega de despensas y kits de limpieza, se requieren acciones más profundas para evitar riesgos en la zona, como la construcción de dos presas adicionales y un canal que facilite la canalización del agua sin afectar calles ni propiedades.

Óscar Ibáñez Hernández, presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) comentó que se necesita construir más presas y un canal que pase por debajo de los colectores para evitar los destrozos causados por las recientes lluvias.

“Hay un sistema de cinco presas; dos ya están construidas y funcionaron muy bien, sin basura. Sin embargo, lo que se conoce como el dique de La Montada no es un dique, sino una escotadura que deja pasar el agua, y eso ocurrió: toda el agua que cae en la sierra pasó. Desde hace años hemos presentado solicitudes para construir un dique que evite lo sucedido”, explicó Ibáñez.

Indicó que además de estas obras, está el proyecto de la presa Filtros Tanque, que reduciría la cantidad de agua que baja por el arroyo de Las Víboras hacia la mancha urbana.

Sobre la construcción del canal, mencionó que permitiría manejar el agua que desciende de los diques sin causar los destrozos observados en las últimas horas.

“Necesitamos un canal que pase por debajo de los colectores para que el agua no se vaya por los drenajes y no cause destrozos. Con este canal, podríamos manejar con seguridad el agua de una tormenta”, manifestó Ibáñez.