Ciudad Juárez.- Tal como se dio a conocer durante la semana, este domingo ocurrieron lluvias dispersas en diferentes puntos de la ciudad.

Con posibilidades mínimas de un 89 por ciento, al norte y sur de la ciudad las lluvias se han registrado de ligeras a moderadas, junto a vientos alcanzando ráfagas del 29 kilómetros por hora.

Se pide a la comunidad estar al tanto de las indicaciones y anuncios de las autoridades.

Además de conducir con precaución en zonas donde se registren encharcamientos de consideración, considerando a los peatones.

Esperando una temperatura mínima de 23 grados centígrados durante esta noche, las posibilidades de lluvias se mantendrán en un 89 por ciento.

