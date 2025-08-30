Se registran al menos dos choques con fuga durante la madrugada

Ciudad Juárez.– Durante la noche del viernes y madrugada del sábado se registraron al menos dos choques en donde los implicados huyeron, dejando daños en infraestructura urbana y a otro vehículo.

El primero de los casos se reportó en el cruce de las calles Candelaria Díaz Bustamante y Olivia Cano, a donde acudió personal de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV), consignando la escena a las 9:50 de la noche del viernes frente a una gasolinera.

La información del reporte de Seguridad Visl indica que un vehículo chocó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), derribándolo desde la base, y luego se dio a la fuga, sin que se tengan datos del responsable.

En un segundo caso de fuga, una joven de 25 años resultó afectada por un vehículo que la impactó cuando circulaban por los carriles centrales del bulevar Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo; el responsable huyó del lugar.

De acuerdo con la información recabada por Seguridad Vial, la conductora de Dodge Charger de color gris fue impactada cuando otro conductor cambió de carril, el cual se dio a la fuga, mientras el automóvil quedó volcado sobre su lateral derecho.

Ninguno de los dos casos se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.