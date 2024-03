Ciudad Juárez.- Rogelio Loya Luna acudió la mañana del sábado a la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral (IEE) para registrarse como candidato a la alcaldía de Juárez, por el Frente Amplió por México, acompañado de su esposa, hijos y su compañero suplente, así como cientos de simpatizantes.

Loya Luna se registró en el organismo electoral, así como su suplente, Alfonso Murguía, conocido por su labor pastoral y política en Juárez.

Además, también se hizo la presentación de la planilla de regidores que acompañará al candidato: Lucero Claudia de Alba Fernández, su suplente Marily Jammis Granados; Lydia Verónica Jiménez Montes, y su suplente Ana Esmeralda Nevárez Galindo; Mirka Rebeca Villalba Rosales y su suplente, Amanda Elizabeth Mendoza; César Enrique Juárez y su suplente Luz Hermila Gómez Sánchez; Ana Cristina Faudoa Ponce y su suplente, Lorena Medrano.

En la planilla de representación popular se encuentran: Alejandro Jiménez Vargas, y su suplente Maurilio Sáenz Arredondo; Itzel Castillo Rivas, y su suplente Estefanía Moreno; Sérgio Acosta Liceaga y su suplente Julio César Esparza Cabrera; África Hernández Castruita, y su suplente Rocío del Carmen Mendoza Arredondo; Victor Manuel Talamantes y su suplente Francisco de la Torre; Ana Cristina Faudoa Ponce y su suplente Lorena Medrano Rodríguez; Alejandro Ortega Estrada y su suplente Gerardo Arrieta Mendoza; Lucero Claudia de Alba Fernández y su suplente, Marylin Granados; Óscar Vega Molina y su suplente Jorge Saucedo Olivas.

En su discurso, Rogelio Loya habló sobre el desorden urbano, social y en seguridad pública, y la corrupción, "la corrupción es la culpable de que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan parques donde puedan irse a divertir, sabemos que la corrupción es la responsable de que nosotros no podamos transitar libremente por las calles de Juárez, sabemos que la corrupción es la responsable de que de que no tengamos seguridad y paz en Ciudad Juárez".

"Quiero trabajar para que los juarenses podamos vivir en paz, quiero que las calles por las que transitamos sean las mejores, que los parques en los que juegan nuestros niños sean los mejores, ¿qué es lo que no quiero? no quiero fallarle al legado de mis padres, no quiero fallarle al legado de mi esposa y de mis hijos, y sobre todo, no quiero fallarle a Juárez", dijo Rogelio Loya.

"Hoy, ante ustedes quiero comprometerme, ante ustedes y todos los juarenses de que la corrupción será erradicada en la Presidencia Municipal. Hoy inicia el camino al manejo honesto y transparente de los recursos públicos, a partir de hoy la rendición de cuentas serán el distintivo más claro que identifique el ejercicio del poder, que quede claro que la Presidencia Municipal no es un negocio, basta de saqueo, la Presidencia Municipal es de los juarenses no de un grupo de saqueadores y es momento de rescatarla, por eso hago esté llamado a ustedes, vamos a rescatar la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez", agregó.