Ciudad Juárez.- En la Junta Distrital 3 se realizó el registro de Manuel Alarcón por el Distrito 3 Federal representando el Frente Amplio por México (FAM).

Poco después de las 13:00 horas fue recibida la papelería del registro por personal de dicha Junta Distrital, tras esto los asistentes aplaudieron el proceso realizado por Alarcón, quien les agradeció la asistencia y el apoyo brindado.

“Quienes me conocen saben que siempre he sido de convicción priista, hoy me toca estar en una coalición con el PAN y con el PRD, es un proyecto que impulsa la ciudadanía”, expresó el candidato.