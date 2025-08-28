Ciudad Juárez.– Vecinos de la colonia Ladrillera de Juárez se vieron afectados por la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de que lo reportaron en malas condiciones durante más de un año.

Uno de los residentes reportó a Netnoticias que el poste se cayó la tarde del miércoles, quedando suspendido del cableado y obstruyendo el cruce de las calles Villa Unión y Guatimapé.

Luego de realizar varios reportes a la Comisión Federal (CFE) sin obtener respuesta, los vecinos señalaron que en la línea la operadora les informó que ya estaba levantado el reporte, pero si el poste no estaba “sacando chispas” el personal acudiría en otro momento.

Debido al riesgo para los vecinos que transitan por la zona, se solicitó apoyo al departamento de Bomberos, quienes acudieron, pero no pudieron intervenir debido a que otro de los postes están endebles y el cableado continuaba conectado.

El personal de emergencias se limitó a colocar cintas de precaución y peligro para evitar que los automovilistas y peatones pasen por debajo de las estructuras y pueda ocurrir un accidente.

Los vecinos informaron que la mañana de hoy jueves la situación continúa igual, por lo que solicitaron a la CFE acudir al lugar y revisar la situación de otros de los postes del área, debido a que están endebles y uno fue intervenido por los habitantes al colocarle un refuerzo con cemento en la base ante la falta de respuesta.

El último reporte registrado hoy quedó bajo el folio C0407214417, y se les informó que la reposición del poste podría atenderse dentro de 48 horas.