Se quedarán sin agua estos sectores en Juárez por cambio de válvulas

Ciudad Juárez.– Con la finalidad de mejorar la operación de la red de agua potable y brindar un mejor servicio en el fraccionamiento Parajes de Oriente y zonas aledañas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que el viernes 29 de agosto el Departamento de Eficiencia Física instalará 2 válvulas de 8 y 10 pulgadas.

Los trabajos se realizarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el cruce de las calles Desierto de Kavir y Desierto de Argelia en el Pozo 207, por lo que habrá suspensión del servicio en los fraccionamientos Parajes de Oriente, Manuel J. Clouthier y zonas aledañas.

A los residentes del área, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.