Ciudad Juárez.- Después de los cambios en las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump, migrantes extranjeros que se encuentran en México se quedaron en “el limbo”, quienes viajaron desde la frontera sur del país y se quedaron sin cita de asilo político en Estados Unidos.

Enrique Serrano, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo), estimó que cerca de mil 500 personas migrantes de países como Honduras, Haití, Venezuela, Colombia, se encuentran en esta situación, pero no se cuenta con una cifra exacta, pues algunos se encuentran en casas o departamentos de renta, otros más en albergues de la sociedad civil y gubernamentales, estos últimos con un 30 por ciento de ocupación.

“Muchos están el limbo, no saben qué hacer, se quedaron atorados, no pueden ir al norte, no pueden ir a su país, especialmente países como Venezuela, que salieron huyendo por las condiciones que todo mundo sabemos que se vive en ese país y no quieren regresar, fueron perseguidos, fueron lastimados en sus países, algunos otros vendieron todo su patrimonio que tenían en su país y ya no pueden regresar”, declaró Serrano.