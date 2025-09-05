Ciudad Juárez.– Este viernes la ciudad amaneció con una temperatura de 18 grados centígrados y lluvia ligera, condición que podría extenderse durante la próxima hora, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

La temperatura máxima para hoy será de 24 grados y la mínima de 18. La probabilidad de lluvia disminuirá conforme avance la mañana: entre las 7:00 y 9:00 horas se espera una precipitación del 75 al 15 por ciento, mientras que hacia el mediodía las condiciones prácticamente desaparecerán.

Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado con temperaturas entre 23 y 24 grados, y una probabilidad de lluvia cercana al 20 por ciento.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al conducir y llevar paraguas o impermeable, ya que podrían registrarse chubascos intermitentes en distintos sectores de la ciudad.