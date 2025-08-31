Ciudad Juárez.- Por doce años consecutivos, los aficionados del equipo de fútbol americano Steelers se tomarán la foto conmemorativa, una tradición generacional. Este domingo 31 de agosto se reunirán en el Estadio 20 de Noviembre.

Víctor Estala mencionó que quienes deseen participar y aparecer en la fotografía deberán acudir al punto de reunión a las 10:00 de la mañana para realizar su registro previo.

En el lugar habrá mesas con playeras del equipo a la venta, se otorgarán reconocimientos especiales a quienes han sido pioneros de la afición acerera y se realizarán rifas y actividades para disfrutar como seguidores del equipo.

Se espera la participación de más de 300 personas, coincidiendo con la misma actividad en otras partes del mundo. La foto será publicada en la página oficial del equipo y en la de sus seguidores.

Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la página de Facebook "Acereros Juárez Steelers#1", donde los administradores atenderán sus dudas.