Ciudad Juárez.- En punto de las 8:00 de la noche, Jean Aguilera, hijo menor de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, recordará a su padre junto al mariachi del Divo, Alma de Juárez y la Orquesta JG.

Como parte de la conmemoración del noveno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Guillermo Hernández continúa manteniendo en el escenario la esencia y talento que caracterizaba cada una de las presentaciones.

La dedicación, creatividad y profundo amor por la música y el público, ha hecho que el Mariachi del Divo, Alma de Juárez y la Orquesta JG sea del agrado de los asistentes donde han tenido la oportunidad de presentarse en diferentes puntos del país.

A su vez, Jean Aguilera, de 34 años de edad, honrará la memoria de su padre a través de la música, presentando su voz junto al equipo de trabajo que fuera del cantante que logró colocar a Ciudad Juárez en el ojo del mundo.

El evento es gratuito y se llevará a cabo en el estacionamiento del banco Santander, sobre la avenida 16 de Septiembre y calle Perú, si los interesados no pudieran asistir, el concierto se transmitirá a través de la página de Facebook "JuanGabrielporlossiglos".