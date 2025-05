¿Se paga triple el 1 de junio? Esto se sabe sobre si es día inhábil oficial

Ciudad Juárez.– El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo la jornada electoral para elegir a las y los integrantes del Poder Judicial Federal y del estado de Chihuahua, y hay un tema pendiente que ha generado dudas y reacciones diversas: ¿debe considerarse o no este día como inhábil? El problema no es solo el uso de un término, sino que aceptarlo implicaría que los patrones estén obligados a pagar triple este día laborado.

La primera referencia legal que se cita a favor de considerarlo inhábil es el artículo 74, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los días en que se celebren elecciones federales o locales deben tratarse como días de descanso obligatorio.

Sin embargo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) publica al inicio de cada año los Días de Descanso Obligatorio —es decir, no laborales— y donde, en caso de trabajar, las y los colaboradores deben recibir su salario diario más uno doble.

En dicho listado aparecen las fechas reconocidas como días inhábiles, sin embargo, del 1 de mayo (Día del Trabajo) se brinca hasta el 16 de septiembre (Día de la Independencia).

No obstante, la fracción IX también incluye una excepción que dice: el que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de las elecciones extraordinarias para efectuar la jornada electoral.

Enrique Zertuche, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, explicó que la controversia que ha impedido calificar el día como inhábil es su carácter de elección extraordinaria.

“Unos lo están catalogando como una jornada electoral extraordinaria, se está viendo ese debate, y otros dicen: ‘bueno, pues se tiene que incorporar porque eso ya va a estar sucediendo cotidianamente’. Pero ahorita no me atrevería a mencionarlo, sí me gustaría corroborar”, expresó el funcionario federal.

En Chihuahua, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diodoro José Siller Argüello, mencionó que debe ser la autoridad electoral quien determine si se está en el supuesto previsto en la fracción IX del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, si se considera como un día de descanso obligatorio por tratarse de un ejercicio electoral inédito en nuestro contexto político.

Zertuche, del Centro Federal de Conciliación, expuso que independientemente de la determinación, las y los trabajadores pueden acudir a las urnas, aunque les toque trabajar el 1 de junio.

“Siempre se les da facilidades a los trabajadores para ir a votar. La facilidad sí está, porque todo empleador tiene la obligación de dar esa facilidad, pero como tal, el día inhábil no lo tenemos precisado”, dijo el funcionario federal.

El jefe de la oficina laboral federal agregó que están en espera de una postura oficial por parte de la Profedet en el centro del país, ya que hasta el momento no ha habido acuerdo alguno ni un funcionario que exponga una posición clara respecto al tema.