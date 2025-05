Ciudad Juárez.- Con pancartas, padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Federal Fernando Montes de Oca se manifestaron esta tarde debido a que desde hace dos meses se encuentran sin electricidad.

Luis Gerardo López, director del plantel en el turno vespertino, informó que el 27 de marzo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el corte de una de las cometidas, por lo que dejó sin luz al menos a siete salones, y sin funcionamiento a aparatos de aire acondicionado.

López explicó que acudieron a la CFE en donde les pidieron un recibo, sin embargo, no tenían ninguno y tampoco existía un contrato, por lo que aplicaron una multa de 158 mil 900 pesos, el cual se comprometió la Subsecretaría de Educación a solventar.

También asistieron al departamento de Convivencia Escolar y al área de Programación de la Subsecretaría, los cuales se encargan de revisar los temas de electricidad en las escuelas, quienes les comentaron que requieren hacer un estudio de las instalaciones eléctricas con un ingeniero aprobado por la paraestatal y poder hacer el contrato, sin embargo, ninguno de los contactos que les compartieron les contestan para hacer el trámite.

Los manifestantes hacen un llamado a las autoridades educativas para agilizar el proceso, el cual es muy tedioso y tardado, y los alumnos se están viendo afectados por las condiciones climatológicas que se presentan en la ciudad.

Guadalupe Orozco, presidenta de la mesa directiva, comentó que no pueden tener a los niños en estas condiciones y los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a la escuela, hasta en tanto no les resuelvan el problema.

Orozco señaló que incluso niños han presentando afectaciones en su salud, algunos han registrado sangrado y deshidratación por el intenso calor, así como alergias, sobre todo cuando se registran fuertes vientos porque los maestros los sacan a la sombra para continuar con las clases.