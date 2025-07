Ciudad Juárez.- Decenas de personas acudieron la tarde de este miércoles a la funeraria Latino Americana para exigir la entrega de documentos referentes a la cremación de sus familiares.

Los usuarios se organizaron ya que desde que se dio a conocer la situación del crematorio Plenitud, no reciben respuesta de la funeraria situada en la avenida Paseo Triunfo de la República.

"Los números de teléfono no los contestan, venimos y no nos quieren dar nada de los documentos; yo velé aquí a mi papá y me lo entregaron en la urna pero no me dieron ningún papel de nada y ahorita que nos lo piden en la Fiscalía, no nos los dan", dijo una de las afectadas que decidió reservar su identidad.

El inmueble fue suspendido por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris).