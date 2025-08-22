Ciudad Juárez.– La mañana de este viernes, estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizan una manifestación pacífica en las instalaciones de la Rectoría, ubicada en las avenidas Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, para exigir soluciones inmediatas en torno al transporte público y denunciar casos de acoso y hostigamiento sexual.

Los inconformes señalan que la universidad ha ignorado sus reclamos sobre la movilidad, pues desde hace tres años, tras la pandemia, el servicio del Indio Bus les fue retirado y actualmente deben trasladarse en rutas convencionales que no cuentan con aire acondicionado ni condiciones seguras.

“Queremos que los alumnos tengan un transporte digno, seguro y confiable, no es posible que les hayan quitado el Indio Bus ni que nos manden en rutas en mal estado. Además, exigimos que se atiendan los casos de acoso y hostigamiento sexual, porque no queremos que sigan ocurriendo sin que la universidad dé la cara”, declaró Erick Carvajal Pérez, uno de los organizadores.

Por su parte, Abel García, representante estudiantil de la UACJ, destaca que el problema de movilidad no es nuevo, ya que han entregado pliegos petitorios, organizado marchas y recabado firmas sin obtener respuesta. “Esperemos que hoy sí tengamos una respuesta contundente, porque no es solo una necesidad de los universitarios, sino de toda la ciudadanía”, afirmó.

Los estudiantes también denuncian que no se les permite el acceso a las oficinas administrativas y acusan a las autoridades de la universidad de no dar la cara ante los reclamos.