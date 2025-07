Ciudad Juárez.– Un grupo de policías de custodia se manifestó este jueves en la explanada del estacionamiento del Cereso Estatal número 3, exigiendo el cumplimiento del aumento de sueldo y prestaciones laborales que, según señalaron, les fueron prometidas hace tres meses y no se han cumplido.

Manuel Agustín López Sandoval, custodio penitenciario, explicó que la manifestación se había pospuesto en aquel momento debido a una promesa oficial. “Nos dijeron que esperáramos hasta este día, pero ya revisamos nuestras percepciones y no se reflejó ni la prima dominical, ni horas extras, ni el bono de riesgo. Nos están diciendo que está integrado en un bono, pero eso no corresponde conforme a la ley. El bono de riesgo no es un bono opcional, es una compensación establecida”, dijo.

El custodio también denunció nuevas medidas que afectan directamente su economía. “Están manejando que si tenemos más de 2 o 3 faltas, nos retiran el bono, cuando eso no debería ser así, porque ese bono forma parte de nuestro salario. Lo justo es que descuenten los días no laborados, pero no que desaparezcan una compensación completa”, expresó.

Sobre las condiciones de jubilación, López Sandoval cuestionó la reforma de pensiones de 2014, que obliga a los oficiales con antigüedad anterior a ese año a pagar montos de hasta 200 mil pesos para poder pensionarse. “Hay compañeros que han servido desde el año 2000 y ahora les exigen cantidades exageradas para jubilarse. Ya entregaron su vida al Estado, no es justo”, lamentó.

Finalmente, mencionó que ya se ha ganado un amparo contra esta medida y están en proceso de obtener más para establecer jurisprudencia.