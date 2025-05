Ciudad Juárez.- Familiares de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual y violación realizaron una manifestación en una plaza pública de Ciudad Juárez, en donde se expresaron consignas para exigir justicia, así como un llamado a la ciudadanía para crear conciencia de la responsabilidad compartida en garantizar el bienestar y la seguridad de los menores de edad.

El despliegue se realizó en la plaza de San Lorenzo, frente al templo católico del mismo nombre en la avenida Valle de Juárez, entre la avenida Tecnológico y la calle Fray Junípero Serra, donde antes del mediodía se concentraron integrantes del “Colectivo Amazonas”, y al que se le sumaron integrantes del frente “Colores de Justicia”.

Durante la manifestación las integrantes del colectivo Amazonas hicieron visible el reclamo en contra de cualquier entidad: religiosa, escolar, deportiva o de cualquier otro individuo que atente contra la integridad de NNA, a quienes les dirigieron un mensaje.

“No puede ser que las niñas, los niños y los adolescentes no tengan un lugar seguro para profesar su fe sin que se les vea como un objeto, no puede ser que un lugar que debería ser seguro y en el cual puedan tener una convivencia sana sea un lugar donde sean presas de depredadores de abuso sexual”, señalaron en el pronunciamiento.

En la mención se refirieron al caso específico del sacerdote Aristeo Baca, quien fue sentenciado en 2021 a 34 años de prisión por los delitos de abuso sexual y violación agravada en contra de una niña, en el lugar también se hizo mención de al menos otros cinco casos de los que no se ha concluido un proceso judicial que dicte una sentencia por delitos de esa índole.

“El miedo cambiará de bando. Las secuelas de dichos actos a causa de personas que no les importa dañar a la población más vulnerable, nuestras niñas y niños, por consecuencia a una sociedad y a las familias afectadas. Exigimos justicia y todo el peso de la ley, lo decimos hoy y lo gritaremos siempre ¡los niños y las niñas no se tocan!”, externaron.

Al hacer el pronunciamiento frente al Santuario de San Lorenzo, en donde se hicieron los señalamientos contra la jerarquía eclesial por encubrimiento, se registró un enfrentamiento verbal con un sacerdote que se encontraba al interior del cerco perimetral del templo; ambas participantes expresaron opiniones de inconformidad con los actos de la otra parte involucrada.

Antes de cerrar el acto de protesta contra los agresores sexuales de NNA en Juárez, familiares e integrantes del frente “Colores de Justicia” hizo un recuento de la causa a la que representan, siendo el caso de los niños víctimas que acudían a la guardería “Mi Mundo de Colores” de la cual se reveló el 5 de marzo de 2025 que existían investigaciones por víctimas de abuso y violación en las instalaciones del espacio de cuidados al que recurren madres y padres para ir a trabajar.

“El abuso y la violencia sexual contra niñas y niños de cuatro años o menos, lamentablemente ha habido focos rojos que la sociedad ignora, el abuso a niños de la guardería de “Techo Comunitario” en 2023. La pedofilia, las violaciones, el abuso sexual e incluso la pornografía infantil son problemas tan vigentes en nuestra ciudad como el secuestro y el feminicidio. Se esconden detrás del silencio de las víctimas y de los familiares”, dijo la integrante del frente.

“Todos los niños tienen el derecho de ser defendidos, no solo por su familia, sino por todos los ciudadanos. No deberíamos pensar si quiera en callar, están abusando a personas pequeñas e indefensas, es nuestro problema, aunque no pertenezcan a nuestra familia”, dijo en su exhorto a la población.