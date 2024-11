Se manifestarán padres de la Pascual Ortiz por tardanza en cuentas bancarias

Ciudad Juárez.- Los padres de familia de la Escuela Pascual Ortiz Rubio, están planeando manifestarse el próximo lunes, debido a la tardanza en la autorización y acceso a la cuenta bancaria de la mesa directiva.

Fabiola Reyes, tesorera de la Sociedad de Padres, informó que desde el pasado mes de junio les hicieron el cambio de banco a Banamex de manera automática, pero hasta la fecha no les han liberado el recurso.

Además, denunció que la institución bancaria les ofreció créditos de hasta 50 mil pesos para poder solventar sus necesidades, mientras continúan con el proceso, sin embargo, les cobrarán intereses, lo cual consideraron injusto.

Actualmente no utilizan los calentones ya que no tienen más recursos y aunque el frío no ha estado tan intenso, no saben cómo enfrentarán la situación al inicio del próximo año.

"Nosotros ya no hemos podido pagar el gas, por lo mismo porque ya no tenemos dinero, hicimos una venta y tuvimos que pagar lo que se debía de gas, entonces lo que yo estoy haciendo es alargar el tiempo para poder cubrir que tengamos regresando de vacaciones, poder tener gas, ya de ahí no sabemos como le vamos a hacer", declaró la tesorera.