Se le quema su cuartito de madera

Ciudad Juárez.- Un hombre perdió su cuartito de madera en un incendio ocurrido la tarde de este miércoles.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Quiches y Nahoas de la colonia Azteca, en el poniente de la ciudad.

Vecinos se percataron del incendio y tras tratar de ayudar a sofocar el fuego, llamaron al servicio de Emergencias 911.

Miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron y sofocaron las llamas sin que se presentaran personas heridas.

No se especificó la causa del incendio.