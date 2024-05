Ciudad Juárez.- Un intenso despliegue de bomberos, policías municipales, Cruz Roja e incluso el Ejército se llevó a cabo durante la noche del domingo tras recibir un reporte de incendio en la ferretería Home Depot.

Sin embargo, al llegar las autoridades al lugar, no encontraron rastros de llamas en la tienda. Siguiendo la columna de humo, descubrieron un domicilio convertido en taller mecánico, ubicado en el cruce de las calles General Monterde y 21 de Marzo, en la colonia Melchor Ocampo.

Las llamas consumieron cinco automóviles y una motocicleta que estaban en reparación dentro del establecimiento.

Dos máquinas extintoras y un camión cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego. Además, se presentaron unidades de Rescate Municipal, Protección Civil, una de gas natural y una caravana del Ejército Mexicano.

No se reportaron personas lesionadas en el incidente, ya que no había nadie en el domicilio en ese momento. No se determinado la causa del incendio.