Ciudad Juárez.- Un camión de transporte público de la línea Valle de Juárez quedó varado en las inmediaciones del bulevar Independencia en donde ocurrió un incendio en el área del motor.

La unidad de color blanco con franjas horizontales de color azul marino y la leyenda Valle de Juárez quedó en el carril izquierdo del cuerpo interior, donde los vehículos circularon de forma continua debido a que no hay semáforos.

El tráfico quedó obstruido para los automovilistas que buscaban incorporarse a los carriles laterales en la salida número 10 del bulevar Independencia, en dirección norte a sur, a la altura de la avenida Santiago Troncoso.

En el camión no había usuarios.

Imágenes compartidas por testigos mostraron una columna de humo, saliendo de la parte delantera de la unidad con el cofre abierto.

Se informó que el vehículo tuvo una falla mecánica, lo que derivó en el incendio.

Un vehículo particular arribó a prestar auxilio y realizar las diligencias mecánicas para el retiro de la pesada unidad.