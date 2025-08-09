Ciudad Juárez.– Esta mañana se registró un incendio en una camioneta Chevrolet 2500 sobre el periférico Camino Real, en dirección de oriente a poniente, antes de llegar a la calle Zoltepec.

Los tripulantes alcanzaron a orillarse al ver salir humo, descendiendo rápidamente sin poder evitar que las llamas consumieran por completo el vehículo.

Bomberos municipales acudieron al lugar y controlaron el incendio, la causa fue una falla mecánica.

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente y las autoridades mantienen el área resguardada mientras continúan con las investigaciones.