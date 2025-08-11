Se incendia food truck al caer tanque de gas en la Santiago Blancas

Ciudad Juárez.– Un camión de comida resultó consumido por las llamas la tarde de este lunes en el cruce de Santiago Blancas e Independencia, luego de que se registrara un incidente con el sistema de gas.

De acuerdo con los primeros reportes, el tanque se desprendió y la manguera se soltó, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente por la unidad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar el incendio, logrando controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran otras estructuras cercanas.

Las pérdidas fueron totales para el vehículo y su equipo, sin que se reportaran personas lesionadas.