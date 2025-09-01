Ciudad Juárez.– Una camioneta Jeep Compass se incendió esta tarde cuando circulaba sobre la calzada Ayuntamiento y la calle Central, en la colonia Santa Rosa, lo que generó momentos de pánico entre los tripulantes.

En el vehículo viajaban una mujer, su hermana y una bebé de pocos meses, quienes lograron salir ilesas gracias a que personas que pasaban por el lugar los auxiliaron con un extintor para sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara.

La conductora relató que apenas un día antes le habían entregado el automóvil, luego de haberlo llevado al mecánico, por lo que se presume que una falla mecánica pudo haber provocado el siniestro.

Al lugar no acudieron autoridades, por lo que fueron familiares de la conductora quienes arribaron posteriormente para remolcar la unidad siniestrada.