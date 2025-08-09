Ciudad Juárez.– Un incendio en el Centro de Reinserción Social Estatal número tres, ubicado en la calle Barranco Azul, ocurrio esta mañana, alrededor de las 7:00 horas. El siniestro se registró en el área de Archivos, en el segundo piso del edificio de Juzgados Penales Distrito Bravos.

Personal del Departamento Heroico y el Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar el incendio. Para ingresar al segundo piso, los bomberos rompieron al menos dos ventanas.

Tras varios minutos de labor, el fuego fue controlado y los bomberos se retiraron sin que se reportaran daños mayores.

Las visitas a los internos continúan desarrollándose de forma regular, sin interrupciones a raíz del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las causas o consecuencias del incendio.

